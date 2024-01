 Under 15, Cosenza-Frosinone 1-0

COSENZA: Falbo, Perri, Zuccarelli, Cuconato, Gioberti, Caruso, Chiappetta, Chiodo, Sconosciuto, Bartucci (38′ st Baldino), Trentinella (18′ st Pastore)

A disposizione: Marra, Brusco, Capuano, Scervino, Levato, Citrigno, Scigliano

Allenatore: Tortelli

FROSINONE: Rosa, lacobelli (38′ st Di Giuseppe), Frani, Riggi (1′ st Grande), Sperduti (1′ st Valentino), Cacciotti, lonta, Esposito (1′ st Rosa), De Angelis, Taddei (34′ st Eulisi), Caschera (16′ st Casagrande)

A disposizione: Scordari

Allenatore: Olivera

Marcatori: Chiappetta 20′ pt

Arbitro: Izzo di Paola; Assistenti: Pallone e Fiorita di Cosenza

Parte male il 2024 per l’Under 15 di Olivera che cade in casa del Cosenza per 1-0 con la marcatura di Chiappetta. Impresa degli uomini di Tortelli fanalino di coda del Girone C, che battono una squadra in salute come i giallazzurri. Intorno al ventesimo il numero 7 batte Rosa a tu per tu, congelando così il risultato. Tante occasioni create nel secondo tempo dagli ospiti ma senza trovare la rete del pareggio, che tutto sommato, sarebbe stato il finale più giusto.