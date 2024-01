 Under 16, Cosenza-Frosinone 1-4

COSENZA: Inturri, Perfetti (25′ st Savastano), Patitucci (1′ st Semilia), Cotroneo, Castagna (25′ st Lucanto), Fazio, Barbagallo (35′ st Innocentini), Chiappetta (1’st Di Prima). Viola (15′ st Italia), Mazzulla, Zago (15′ st Cavaliere)

A disposizione: Cesario, Agrelli

Allenatore: Garofalo

FROSINONE: Giora, Mirenzi (39′ st Gafuri), Colafrancesco, Forni (39′ st D’Amico), Marini, Reali, Befani (39′ st Carlpio), Menghini (33′ st Attanasio), Giacomel (34′ pt lannone), Carpentieri (33′ st Petraglia)

A disposizione: Cera

Allenatore: Marsella

Marcatori: Giacomel 22′ pt, Befani 41′ pt e 18′ st, Carpentieri 42′ pt, Di Prima 21′ st

Arbitro: Elia di Cosenza; Assistenti Rifatto e Farina di Reggio Calabria

Spettacolare vittoria del Frosinone sull’ostico campo del Cosenza. La squadra di Marsella cala il poker sfornando una grande prestazione al di là del risultato. La partita all’inizio è bloccata e il gioca fa fatica a fluire, con tanto equilibrio e con un possesso di palla sterile che non si concretizza in occasioni pericolose, sia da una parte che dall’altra. I padroni di casa sono inizialmente più aggressivi, ma a trovare la rete del vantaggio sono gli ospiti con Giacomel, il quale sfrutta al meglio il cross perfetto di Mirenzi. Successivamente a fine primo tempo, uno-due letale del Frosinone che raddoppia e addirittura pochi secondi dopo realizza il tris, prima con Befani e poi con Carpentieri. Nella ripresa c’è gloria anche per Giora, che si supera con due miracoli, e per Befani, che sigla una doppietta e chiude il match. Il gol bandiera del Cosenza realizzato da Di Prima.