 UNDER 16, FROSINONE E REGGINA NON SI FANNO MALE (0-0)

FROSINONE: Di Giosia, Riccone, De Filippis (dal 14’ st Cazora), Belloni, Caliandro, Curzi, Buonpane, Diodati (dal 30’ st Bottoni), Fiorito (dal 30’ st Belli), Ruggiero (dal 14’ st Bisogno), Tocci.

A disposizione: Cera, Tiberi, Eulisi, Molignano, Calabretta.

Allenatore: Mancone.

REGGINA: Lombardo, Misefari, Malara, Serico, Zagari R., Veron, Longo (dal 14’ st Postorino), Panuccio (dal 20’ st Caruso), Putortì (dal 14’ st Cosentino), Parafioriti, Maisano.

A disposizione: De Lorenzo, Greco, Zito, L. Zagari, Nardo.

Allenatore: Misiti.

Arbitro: Sig. Altobelli della sezione di Frosinone; assistenti: D’Alessandris e Ceci della sezione di Frosinone.

Marcatori: –

Note: ammoniti: Caliandro (F), Tocci (F), Longo (R); recupero: 1’ pt e 3’ st.

CEPRANO – Termina 0-0 il match tra Frosinone e Reggina.

Nessuna delle due compagini è riuscita ad avere la meglio sull’altra, qualche occasione non capitalizzata dai reparti offensivi in entrambi i tempi.

Secondo pareggio consecutivo per 0-0 dei giallazzurri e secondo posto in classifica dietro la Roma distante solamente 2 punti.

Prossimo match il Frosinone sarà ospite del Palermo, compagine terzultima in classifica.

Ufficio Stampa

Frosinone Calcio