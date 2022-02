 UNDER 16, I CANARINI STOPPANO LA CAPOLISTA. PARI TRA LAZIO E FROSINONE (0-0)

LAZIO: Ierardi, Ferrari, Cesari (dal 40′ pt Ercoli), Silvestri (dal 32′ st Sow), Barone, Stano, Ceccarelli (dal 2’ st Cuzzarella), Paolocci, Serra, Gelli, Sessa (dal 2′ st Gningue).

A disposizione: Mazzù, Bordoni, Volpe, Aquilani, Di Florio.

Allenatore: Alboni.

FROSINONE: Grasso, De Rita, D’Auria, Silvestri, Iachini, Saputo, Bauco, Rizzo (dal 40′ st Ambrosca), Coiro (dal 40′ st Chianese), Schietroma (dal 15 ‘st Lusciano), Centra (dal 20’ st Papetti).

A disposizione: Romano, Bocanelli, Fratarcangeli, Shkambaj, Fiorletta.

Allenatore: Galuppi.

Arbitro: sig. Pacella della sezione di Roma 2; assistenti sigg. Viziru e Fiore della sezione di Roma 1.

Marcatori: –

Note: ammoniti: Cesari (Lazio), Serra (Lazio), De Rita (Frosinone); recupero: 0’ pt e 6’ st.

ROMA – Termina senza vincitori e senza vinti la sfida tra Lazio e Frosinone, le difese hanno avuto la meglio sui reparti offensivi.

Il primo squillo della partita è dei padroni di casa con Serra che impegna la retroguardia giallazzurra senza però trovare la via del gol.

Il Frosinone di mister Galuppi cerca di incidere su palla inattiva ma anche in questo caso i difensori fanno buona guardia e sventano la minaccia.

Nella ripresa cresce la Lazio, il Frosinone però è ordinato e ben posizionato in campo con la mission di ripartire in contropiede: proprio alla mezz’ora i canarini ripartono rapidamente con Bauco che si invola verso la porta ma Stano è bravo ad intervenire.

Nei minuti finali i biancocelesti provano gli ultimi assalti ma Grasso blinda la porta.

Ufficio Stampa

Frosinone Calcio