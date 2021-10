 UNDER 14 PRO, IL FROSINONE CADE ALL’ESORDIO. CON LA TERNANA È 4-2

TERNANA: Delibera, Rivelli, Brocci (dal 17’ st Virgilio), Di Curzio (dall’11 st Caccavale), Bottausci, Biancafarina, Angher, Onesti, Righi, Coltorti, Di Gaetani (dal 35’ st Baratta).

A disposizione: Onelli, Rossi, Rota, Pierini, Dezio, Giontella.

Allenatore: Bosco.

FROSINONE: Giora (dal 32’ st Cera), Summa, Carlaccini (dal 32’ st De Santis), D’Amico (dal 15’ st Rosa), Magliozzi, Marini, Nigro (dal 5’ st Ciucci), Muccitelli (dal 7’ st Mancini), Cascone (dal 17’ st Stangoni), Petraglia, Colafrancesco (dal 5’ st Carpentieri).

A disposizione: –

Allenatore: Broccolato.

Arbitro: sig. Temperoni della sezione di Terni.

Marcatori: 2’ pt Di Gaetani (Ternana), 15’ pt Petraglia (Frosinone), 26’ pt, 29’ pt e 32’ st Coltorti (Ternana), 22’ st Ciucci (Frosinone).

Note: ammoniti: Magliozzi (Frosinone), De Santis (Frosinone).

TERNI – Match d’esordio negativo per il Frosinone di mister Broccolato.

Doppio appuntamento per i classe 2008: campionato élite e campionato pro.

La Ternana approccia benissimo alla gara e a 2 minuti dal fischio d’inizio sblocca subito il risultato con Di Gaetani. L’1-0 dei padroni di casa scuote il Frosinone, dopo un quarto d’ora di gioco arriva il gol del temporaneo 1-1 di Petraglia. Al minuto 26 la Ternana passa nuovamente in vantaggio grazie a Coltorti, lo stesso numero 10 si rende protagonista anche nell’azione successiva riuscendo a battere per la seconda volta l’estremo difensore canarino.

Nella ripresa le due compagini offendono con più insistenza ma il risultato rimane 3-1 fino al 22’ quando Ciucci del Frosinone dimezza lo svantaggio segnando il gol del 3-2.

Alla mezz’ora del secondo tempo i ragazzi di mister Bosco chiudono la partita con il gol del 4-2 segnato ancora da Coltorti, tripletta per lui.

