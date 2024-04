 Under 15, Frosinone-Bari 4-2

FROSINONE: Rosa, Iacobelli (36′ st Di Giuseppe), Obeid (23′ Trulli), Riggi, Galimberti (16′ st Valentino), Frani, Ionta (16′ st Bonanno), Esposito (23′ st Caschera), Carbone (23′ st Morici), Taddei, Casagrande

A disposizione: Scordari, Ricci, De Angelis

Allenatore: Olivera

BARI: Cipolla (1′ st Loiacono), Maurogiovanni (1′ st Errico), Valoroso, Amorisco, Napoleone (1′ st Silvestri), Sangio, Santanelli, Pietraniello (30′ st Torchetti), De Ruvo, Di Molfeta (1′ st Picciotti), Illuzzi

A disposizione: Dellino, Benefico, Cassandro, Calculli

Allenatore : Anaclerio

Marcatori: 10′ pt Casagrande, 18′ De Ruvo, 20′ pt Esposito, 40′ pt Esposito, 35′ st Caschera, 42′ st De Ruvo

Arbitro: Mariani di Cassino

Si conclude con una vittoria il campionato dell’under 15 del Frosinone che chiude in sesta posizione con 33 punti. Un secco 4-2 per la formazione di mister Oliveira con le reti di Caschera, Casagrande e la doppietta di Esposito. Anche se non è arrivato il pass per le finali, è stato un ottimo percorso anche grazie all’approdo di Oliveira sulla panchina giallazzurra.