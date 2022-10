 UNDER 15, FROSINONE BATTUTO 0-1 DAL PALERMO

FROSINONE: Giora, Stangoni (dal 25’ st Campochiaro), Pantano, Marini (dal 5’ st Giacomel), Mancini, Rosa, Petraglia (dal 14’ st Lama), Muccitelli (dal 5’ st D’Amico), Carpentieri, Callarà (dal 5’ st Diglio), Befani.

A disposizione: Cera, Reali, Colafrancesco, Danieli.

Allenatore: Mizzoni.

PALERMO: Florulli, Tartamella, G. Ribaudo, Mazzè (dal 10’ st Nicolosi), Gelardi, Federico, Pace (dal 10’ st Motisi), A. Ribaudo, Ciani (dal 10’ st Sorrentino), Di Gregorio (dal 10’ st Liguori), Colicchia (dal 26’ st Massei).

A disposizione: Lo Iacono, Conigliaro, Falco, Dell’Orzo.

Allenatore: Sanfilippo.

Arbitro: sig. Cedrone Daniele della sezione di Cassino; assistenti sigg. Martino Giovanni e Scorrano Luigi della sezione di Cassino.

Marcatori: 21’ pt Nicolosi (P).

Note: ammoniti: Stangoni (F), Gelardi (P), Federico (P); recupero: 2’ pt e 5’ st.

CEPRANO – Cade 0-1 il Frosinone Under 15 contro i pari età del Palermo.

I giallazzurri guidati da Mister Mizzoni, dopo essere andati in svantaggio al 20’ minuto del primo tempo, non sono riusciti a ristabilire la parità.

Nulla hanno potuto le forze fresche messe in campo nella ripresa dai canarini, i rosanero hanno fatto buona guardia riuscendo a mantenere la porta inviolata e a portare a casa i 3 punti.

