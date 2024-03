 Under 16, Frosinone-Empoli 1-5

FROSINONE: Giora, Mirenzi, Colafrancesco, Forni, Grande, Reali, Rosa (36′ st Attanasio), Mancini (36′ st Iannone), Befani (26′ st Giacomel), Petraglia (26′ st Castellani), Carpentieri (38′ st Borghi)

A disposizione: Vaccaro, Marini, Coluzzi, Carlopio

Allenatore: Marsella

EMPOLI: Lastoria, Tavanti (29′ st Fiacchini), Mennini (22′ st Magherini), Baralla, Barbieri, Antonini, Blini (29′ st Gori), Lo Monaco (35′ st Ghizzani), Guglielmino (35′ st Liberali), Busiello (29′ st Verdone), Bagordo (35′ st Checcacci)

A disposizione: Vannini, Santoro

Allenatore: Moro

Marcatori: 12′ pt Busiello, 23′ pt Carpentieri, 7′ st Blini, 8′ st Bagordo, 21′ st Guglielmino, 26′ st Bagordo

Arbitro: Iudicone di Formia

Per il Frosinone, sconfitto pesantamente in casa, da salvare solo il primo tempo nel match contro l’Empoli. Decisamente meglio della seconda frazione dove gli uomini di Moro sono stati padroni del campo ed appena hanno affondato il tiro, sono sempre stati pericolosi trovando la via della rete per ben 5 volte. Nella prima parte di gara un buon Frosinone quello di mister Marsella che riesce ad abbinare solidità difensiva con belle trame che portano al gol del pareggio con un delizioso pallonetto di Carpentieri, servito ottimamente da Mirenzi. Purtroppo nel secondo tempo le cose sono cambiate e la partita prende dei binari diversi da quelli sperati.