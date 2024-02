 Under 15, Frosinone-Fiorentina 1-2

FROSINONE: Rosa, Iacobelli (32’ st Riggi), Obeid, Grande, Valentino (30’ st Cacciotti), Di Giuseppe, Ionia, Rosa, Morici (7’ st Eulisi), Taddei, Casagrande (30’ st Bonanno)

A disposizione: Scordari, Frani, Sperduti, Esposito, Caschera

Allenatore: Olivera

FIORENTINA: Pinzani, Persico, Tosti, Bianchini (33’ st Gargiulo), Scarpelli, Marrone, Chiarelli (17′ st Bellacci), Del Giudice, Luka (33′ st Chiti), Azzi (17′ st Coratella),

Faye (33′ st Nwagwu)

A disposizione: Paolini, Ceccarini, Palloni, Melani

Allenatore: Pettinari

Marcatori: Luka 25′ pt, Azzi 3′ st, Eulisi 8′ st

Arbitro: Pannozzo di Formia

Il Frosinone esce sconfitto nelle propria mura contro la Fiorentina che espugna il Meroni di misura per 1-2. Primo tempo condito da tante occasioni da una parte e dall’altra, e da una di queste nasce il gol degli ospiti con il calcio di punizione imparabile di Luka che la mette sotto l’incrocio dei pali dove Rosa non può arrivare. Nel secondo tempo arriva subito il raddoppio dei viola con Azzi. Questa rete da fiducia alla squadra di Pettinari che continua a spingere sull’acceleratore per conquistare addirittura il tris. Sembra una gara ormai conclusa ma Eulisi dopo pochissimi minuti dalla sua entrata in campo, riapre il match. La restante parte di gara vede la compagine di Olivera protagonista con tanti pericoli nella metà campo ospite, ma i tre punti vanno alla Fiorentina.