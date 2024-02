 Under 16, Frosinone-Fiorentina 0-3

FROSINONE: Giora, Mirenzi (24′ st Lama), Colafrancesco, Forni (35′ st Castellani), Gafuri (35′ st Carlopio), Reali, Befani (24’ st Borghi), Attanasio (18’ st Marini), Giacomel, Mancini (18′ st D’Amico), Carpentieri

A disposizione: Cera, Menghini, lannone

Allenatore: Marsella

FIORENTINA: Mazzi, Colaciuri (38′ st Bemmussoa), Ansideri (27′ st Lenzoni), Giusto, Lysytskyi (21’ st Rosamilia), Sousa, Lorusso (27’ st Morazzini), Martini, Cannioto (38′ st Chiodini), Melai (21′ st Cianciulli), Tonti (27’st Rega)

A disposizione: Neri, Masini

Allenatore: Guberti

Marcatori: Melai 18′ pt, Sousa 6′ st, Martini 39′ st

Arbitro: Telodoli di Aprilia

Troppa imprecisione sotto porta e tanti errori nella fase difensiva condannano il Frosinone contro un’ottima Fiorentina. Peccato perché il risultato finale non rispecchia le effettive occasioni create daigiallazzurri. I viola sono bravi a pungere quando ne hanno la possibilità, confermandosi una squadra cinica e lucida quando si tratta di sbloccare gare delicate. Gli ospiti si portano in vantaggio con Melai che calcia dai venti metri alla destra di Giora. Con il risultato sbloccato la Fiorentina abbassa un po’ il suo baricentro per far uscire i padroni di casa che tentano il tutto per tutto per riprendere il match, esponendosi a dei contropiedi che risultano fatali. Proprio da quest’ultimi, infatti, avviene prima la rete dello 0-2 di Sousa e successivamente il gol di Martini per il definitivo 0-3.