 Under 15, Frosinone-Ternana 3-2

FROSINONE: Rosa, lacobelli, Cacciotti (10′ st Obeid), Riggi, Valentino (30′ st Galimberti), Di Giuseppe, Ionta, Caschera (25′ st Bonanno), Eulisi (25′ st Morici), Taddei (10′ st Esposito), Casagrande

A disposizione: Scordari, Sperduti, Ricci, Trulli

Allenatore: Olivera

TERNANA: Baldassarri, Palombi, S. Rosati, Cavalletti, Camozzi (1’ st Fazi), Angelucci (36′ st Bellagamba), D’Onofrio (25′ st Inches), lacovacci (1’ st Morosi), Pavese (1’ st Rosi), Glandarelli, L. Rosati (1’ st Ponziani)

A disposizione: Vagnoli, Pallucco, Taglieri

Allenatore: Caccavale

Marcatori: 21′ pt Ionta, 33′ pt Eulisi, 12′ st D’Onofrio, 15 ‘st D’ Onofrio, 28′ st Casagrande

Arbitro: Tobaga di Latina; Assistenti: La Posta e Orlandella di Frosinone

Vittoria da grande squadra contro una Ternana goliardica che ha dato filo da torcere alla formazione di Oliveira soprattutto nella seconda frazione di gioco. A partire meglio sono i padroni di casa che vanno negli spogliatoi con il doppio vantaggio e con innumerevoli occasioni create, ma come spesso accade nel calcio quando non si concretizzano i tanti pericoli creati c’è il rischio che l’avversario possa riprendersi la gara. E così è stato con la doppietta di D’Onofrio arrivata in entrambe le occasioni sugli sviluppi di calcio d’angolo. Ma al 28′ una strepitosa conclusione di Casagrande ha regalato tre punti fondamentali per la corsa play-off al Frosinone.