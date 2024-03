 Under 16, Frosinone-Ternana 1-0

FROSINONE: Giora, Mirenzi, Colafrancesco, Forni, Grande (22′ st Marini), Reali, Castellani (33′ st Borghi), Mancini, Befani (33′ st Rosa), Petraglia (20′ st Menghini), Carpentieri

A disposizione: Russi, Saccheri, lannone, Giacomel

Allenatore: Marsella

TERNANA: Delibra, Rivelli, Rota, Biancafarina, Onesti, Salvatore, Angher (26′ st Mancini), Di Curzio (34′ st Righi), lonut (17′ st Dezio), Giacalone, Coltorti (17′ st Bruti)

A disposizione: Bonifazi, Brocci, Baruffa, Floridi, Caccavale

Allenatore: Savini

Marcatori: 9′ st Carpentieri

Arbitro: Vedovato di Roma 2

Gara ricca di emozioni quella tra Frosinone e Ternana per la categoria under 16 con gli uomini di Marsella che conquistano un’altra vittoria importante, consolidando il quarto posto e confermandosi una delle squadre più attrezzate della categoria. Occasioni da una parte e dall’altra, nel primo tempo le difese molto brave a stroncare tutti gli attacchi degli avversari, mentre nella ripresa la gara si sblocca con il gol al 9′ di gioco di Carpentieri, il quale con fendente precisissimo batte delibra. Un’altra vittoria per continuare questo splendido cammino.