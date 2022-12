 UNDER 16, PAREGGIO A RETI BIANCHE TRA FROSINONE E ROMA

FROSINONE: Di Giosa, Riccone, Tiberi, Belloni, Caliandro, Tocci, Buompane, Diodati (dal 36’ st Molignano), Baptista (dal 1’ st Ruggiero), Fiorito (dal 16’ st Bottoni), De Filippis (dal 31’ st Cazora).

A disposizione: Gabriele, Falli, Curzi, Meola, Belli.

Allenatore: Mancone,

AS ROMA: Stomeo, Lulli (dal 35’ st Tesauro), Cama, Arduini dal (dal 24’ st Panico), Terlizzi (dal 13’ st Nardin), Zinni, Malafronte (dal 1’ st Morucci), Belmonte (dal 35’ st De Caro), Scacchi, Di Nunzio, Cinti.

A disposizione: De Marzi, Troiani, Marchetti, Valenza.

Allenatore: Falsini.

Arbitro: Sig. Di Palma della sezione di Cassino; assistenti Sig.ri Calce e Musumeci della sezione di Cassino.

Marcatori: –

Note: ammoniti: Fiorito (F), Terlizzi (R).

CEPRANO – La 9ª nona giornata del campionato nazionale Under 16 termina con un pareggio per 0-0 tra prima e seconda in classifica.

Match teso e combattuto fino all’ultimo minuto, diversi capovolgimenti di fronte che però non hanno permesso a nessuna delle due compagini di spuntarla.

I canarini mantengono il secondo posto in classifica con 3 punti di distacco dalle inseguitrici Bari e Lazio.

Con il match contro la Roma si chiude il girone d’andata, prossimo appuntamento dopo la sosta natalizia.

Ufficio Stampa

Frosinone Calcio