 UNDER 16, BUONPANE E BAPTISTA DOMANO IL COSENZA E MANTENGONO IL PRIMATO

COSENZA: Enza, Bonofiglio, Lanzillotta, Musacchio, Tenuta (dal 23’ st Porco), Aragona, Gabriele, Lombardi (dal 31’ st Sena), Randazzo, Novello (dal 9’ st Malgeri), Marini (dal 31’ st Crea).

A disposizione: Marano, Fratticci, Spigola, Farfaglia, Marchese.

Allenatore: Belmonte.

FROSINONE: Di Giosa, De Filippis, Cazora, Dolciami, Caliandro, Curzi, Buonpane, Diodati (dal 36’ st Riccone), Baptista (dal 24’ st Bisogno), Ruggiero, Fiorito (dal 12’ st Tocci).

A disposizione: Gabriele, Falli, Belloni, Lombardi.

Allenatore: Mancone.

Arbitro: sig. Argondizzo della sezione di Rossano; assistenti sigg. Galizia e Stabile della sezione di Rossano.

Marcatori: 21’ pt e 7’ st Randazzo (C), 23’ pt e 4’ st Buonpane (F), 6’ st Baptista (F).

Note: ammoniti: Musacchio (C).

MONTALTO UFFUGO – Un Frosinone formato battaglia passa sul difficile campo del Cosenza e si tiene aggrappato alla testa della classifica, insieme alla Roma, raggiungendo quota 15 punti.

I giallazzurri vincono 2-3 contro il rossoblù di mister Belmonte dopo essere andati in svantaggio al 21’ minuto.

Gli ospiti però non si danno per vinti e dopo 2 minuti ristabiliscono la parità con Buonpane che è bravo a battere Enza.

Il primo tempo termina 1-1.

La ripresa comincia con incredibili colpi di scena e con tanti gol ma a beneficiarne sono gli ospiti: prima Buonpane segna l’1-2 canarino, poi un lampo di Baptista cala il tris. Il Cosenza non attende e replica con Randazzo per il gol del definitivo 2-3.

Ufficio Stampa

Frosinone Calcio