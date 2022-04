 UNDER 15, IL NAPOLI SUPERA IL FROSINONE CON UN PENALTY DI D. DISTRATTO

NAPOLI: Sorrentino, Lupacchio, F. Distratto, Cimmaruta, P. Garofalo, C. Garofalo, D. Distratto, Arzillo, Picca (dal 32’ st Iovine), Napoletano, Giglio (dal 27’ st Testa).

A disposizione: La Matta, Carofilo, Ponticelli, Rocco, Raiola, Sorrentino, Riccio.

Allenatore: Sorano.

FROSINONE: Marini, Riccone, Cazora, Caliandro, Dolciami, Zorzetto (dal 1’ st Molignano e dal 21’ st Menichelli), Buonpane, Diodati, Tiberi, Tocci, De Filippis (dal 24’ st Lupi).

A disposizione: Bracaglia, Oscurato, Mariniello, Lombardo, Belli, Marchesi.

Allenatore: Mizzoni.

Arbitro: sig. Pagnotta della sezione di Nocera Inferiore; assistenti sigg. Scala della sezione di Castellammare di Stabia e Pisani della sezione di Nocera Inferiore

Marcatori: 4’ st D. Distratto (Napoli).

Note: ammoniti: C. Garofalo (Napoli), D. Distratto (Napoli), Diodati (Frosinone); espulsi: Arzillo (Napoli); recupero: 3’ pt e 5’ st.

NAPOLI – Cade il Frosinone under 15 dopo aver battagliato per 90 minuti contro il Napoli.

Pronti, via e gli ospiti si riversano subito in attacco provando il gol del vantaggio con un calcio di punizione dai 20 metri di Diodati, la conclusione termina di poco a lato.

5 minuti dopo il Napoli si affaccia dalle parti di Marini con un tiro dal limite dell’area di Napoletano che termina a lato del portiere.

Al 33’ minuto occasione pericolosa del Frosinone: magia di Buonpane che supera due avversari, serve Tocci ma il numero 9, da posizione leggermente defilata, spara su Sorrentino.

Al 34’ minuto F. Distratto atterra fallosamente Tocci in area di rigore, il signor Pagnotta della sezione di Nocera Inferiore fischia ed indica il dischetto. Dagli 11 metri si presenta Buonpane che calcia alla sinistra di Sorrentino, il numero 1 del Napoli intuisce e smanaccia in angolo.

Nella ripresa il Napoli cresce e al 4’ minuto Napoletano cade in area di rigore contrastato da Dolciami, per il signor Pagnotta è calcio di rigore. Dal dischetto D. Distratto non sbaglia.

Il Frosinone prova a recuperare il match ma i padroni di casa chiudono bene tutti gli spazi.

Il match termina 1-0.

Ufficio Stampa

Frosinone Calcio