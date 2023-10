 UNDER 15, LECCE – FROSINONE 1-2

LECCE: Lupo, Mariano (23′ st Danese), Bianco, De Vita, Cencella, Lattanzio, Persano, Buzzerio, Felice, Spaseski (10′ st Falbo), Serra (7′ st Arcuti)

A disposizione: Belloni, Allmuca, Piccinno, Specchia.

Allenatore: Chevanton.

FROSINONE: Rosa, Riggi (30′ st Di Giuseppe), Cacciotti, Sperduti (7′ st Galimberti), Obeid, Rosa, Ionta, Taddei, Caramanica (30′ st Iacobelli), Valentino (30′ st Frani), Esposito.

A disposizione: Scordari, Eulisi, Caschera.

Allenatore: Mauri.

Arbitro: Sig. Ventricelli della Sez. di Casarano

Marcatori: 11’ pt Caramanica, 2’ st Esposito, 32’ st Falbo.

Note: ammoniti: Rosa, Esposito, Iacobelli; espulsi: Esposito.

LECCE – Al Centro Sportivo “Heffort Sport Village” il Frosinone Calcio strappa i tre punti contro il Lecce.

Gara delicata con i giallorossi in cerca di punti dopo la sconfitta a Trigoria contro la Roma. La squadra allenata per quest’oggi in via eccezionale da mister Mauri, ha trovato dopo pochi minuti il vantaggio con Caramanica per poi congelare il risultato fino al 6′ del secondo tempo quando Esposito ha raddoppiato.

Nel finale di gara accorcia Falbo, ma il gol del numero 17 è stato inutile per i padroni di casa nel computo totale del risultato.

Vittoria importante che proietta il Frosinone già alla prossima uscita stagionale dove incontrerà l’Ascoli reduce da due sconfitte in campionato.