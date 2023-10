 LE PAROLE DI MARCHIZZA A DAZN

ROMA – Romano ed ex giallorosso, Riccardo Marchizza è stato uno dei pilastri del Frosinone che ha tenuto col cuore in gola i tifosi della Roma per 83’. E’ lui che va davanti alle telecamere di Dazn a fine gara.

Di Francesco ha dichiarato di essere orgoglioso della vostra prestazione. Lo siete anche voi o c’è rammarico per non essere usciti con 0 punti dall’Olimpico?

“Sono completamente d’accordo con il mister, soprattutto nel primo tempo abbiamo creato due-tre palle-gol che comunque avrebbero potuto cambiare la partita. Loro sono stati bravi ad andare in vantaggio, sappiamo benissimo che quando giocano in casa non è affatto facile. Abbiamo comunque giocato la nostra partita fino al termine anche se il secondo gol ci ha un po’ piegato le gambe. Però siamo anche noi contenti ed orgogliosi della prestazione”.

Anche a reagire alla sostituzione di Romagnoli dopo pochi minuti che ha un po’ scombinato il piano tattico della gara?

“Per fortuna Simone credo si sia fermato in tempo. E’ normale che perdere un difensore dopo pochi minuti un po’ di crea problemi però siamo stati bravi comunque a mantenere la nostra identità e a creare gioco ed occasioni”.

Come ti è sembrato il tandem Dybala-Lukaku?

“E’ una delle coppie più forti di attaccanti in A. Devi sperare che non sono in giornata”.

Ufficio Stampa Frosinone Calcio