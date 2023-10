 UNDER 17, TERNANA – FROSINONE 2-3

TERNANA: Novelli, Pesci (17′ st Sculli), Cosmano, Sgro (1′ st Tofi), Ciuffi, Scopigno, Pierdomenico (1′ st Turella), Montenegro (14′ st Ferlicca), Boudass (dal 1′ st Laoreti), De Santis (1′ st Guaglianone), Trolese (14′ st Xhani).

A disposizione: Giovannelli, D’Aniello

Allenatore: Caccavalle.

FROSINONE: Di Giosia, Riccone, Belloni, Zorzetto, Tocci, Pirani (25′ st Calabretta), Buonpane (12′ st Cazora), Diodati, Menichelli (25′ st Belli), Centofante (34′ st Cenciarelli), De Filippis.

A disposizione: Marini, Tiberi, Falli, Noce, Dobrevsky.

Allenatore: Mizzoni.

Marcatori: Buonpane, Belloni, Tocci, Ferlicca, Turella.

TERNI – Arrivano i primi tre punti per l’Under 17 di mister Mizzoni in una gara combattuta contro una buona Ternana che però rimane a zero punti in classifica.

I giallazzuri partono subito forte creando tante occasioni prima con Menichelli, ben servito da Pirani, e poi con Centofante che con una giocata acrobatica colpisce il legno.

Al 28° il Frosinone passa in vantaggio su un calcio di rigore procurato da Centofante: dal dischetto Buonpane batte Novelli. Uno due terrificante degli ospiti, dopo alcuni minuti raddoppio di Belloni con un gol da vero rapace d’area.

Sempre nella prima frazione il Frosinone cala il tris con Tocci, che con un diagonale preciso batte di nuovo il numero 1 di casa.

Nella ripresa i ritmi si abbassano e la Ternana accorcia le distanze con Ferlicca per poi portarsi sul 2-3 dagli undici metri con Turella.

Vittoria importante che sblocca i ragazzi di mister Mizzoni in vista della partita di domenica prossima contro la Salernitana.