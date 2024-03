 Under 15, Salernitana-Frosinone 1-1

SALERNITANA: Sorrentino, Attianese (23′ st Fabozzi), Galiano, Massa, Carpentieri, Giudice, Paolillo (34′ st Nappi), Sepe (11′ st Russo), Lauria, Tufo (34′ st Tucci), Robertazzi (23′ st Petrizzo) A disposizione: Andreoli, De Santis, Navarro, Robustelli

Allenatore: Cerrato

FROSINONE: Rosa, lacobelli, Cacciotti, Riggi, Valentino, Di Giuseppe, lonta (16′ st Esposito), Caschera (13′ st Bonanno), Eulisi (16′ st Carbone), Taddei, Casagrande

A disposizione: Scordari, Obeid, Trulli, Galimberti, Sperduti, Ricci

Allenatore: Olivera

Marcatori: 8′ st Casagrande, 17′ st Galiano

Arbitro: Caldarelli di Torre Annunziata

Il Frosinone non riesce ad andare oltre il pari contro la Salernitana dopo il gol di Casagrande nel secondo tempo. Un peccato non aver centrato il bottino pieno, anche per la sconfitta della Lazio contro la capolista Fiorentina, che poteva dare una spinta in più in ottica classifica agli uomini di Olivera. Ora il distacco diventa di 10 punti con il Frosinone a 24 e la Lazio a 34. Prossimo incontro delicatissimo contro l’Empoli, seconda forza del campionato.