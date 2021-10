 UNDER 15, SPETTACOLO E VITTORIA DEL FROSINONE (3-2), LAZIO KO

FROSINONE: Marini, Riccone, Cazora (dal 33’ st Belli), Diodati, Dolciami, Tiberi, Buompane, Tocci, Fiorito, Zorzetto (dal 13’ st Molignano), Baptista (dal 26’ st De Filippis).

A disposizione: Gabriele, Falli, Lupi, Meola, Sterbini, Lombardo.

Allenatore: Mizzoni.

LAZIO: Russi, Formisano, Trifelli, Petrone, Gori, Scuto, Chiucchiuini (dal 1’ st Ciucci), Pernaselci, Carbone, Miconi, Bongiorno (dal 1’ st Polito).

A disposizione: Muzi, Bizzarri, Cucu, Venditti, Marsili, Mastrantoni, Vernesi.

Allenatore: Gonini.

Arbitro: Sig. Pellecchia Umberto della sezione di Ciampino; assistenti: Sig.ra Nardozi Valeria della sezione di Roma 1 e sig. Di Giuseppe Davide della sezione di Frosinone.

Marcatori: 16’ st Baptista (Frosinone), 20’ st Fiorito rig. (Frosinone), 28’ st Aut. Riccone (Lazio), 33’ st Miconi (Lazio), 37’ st Belli (Frosinone).

Note: ammoniti: Molignano (Frosinone), Russi (Lazio), Trifelli (Lazio), Scuto (Lazio); espulsi: Trifelli (Lazio).

FERENTINO – Vittoria fondamentale del Frosinone contro la Lazio.

I canarini under 15 sfoderano una bellissima prestazione e portano a casa 3 punti fondamentali contro una compagine di rilievo.

Nella prima frazione poche emozioni, le due squadre si studiano senza impensierire particolarmente le difese.

Nel secondo tempo lo show si accende: al 16’ Baptista sblocca il risultato e porta il Frosinone in vantaggio. 4 minuti dopo il sig. Pellecchia della sezione di Ciampino assegna un calcio di rigore per i padroni di casa per un fallo subito da Buompane. Dal dischetto Fiorito è bravo a battere Russi e a portare suoi sul 2-0.

Il doppio vantaggio non fa arrendere la Lazio, al contrario gli ospiti si rendono sempre più pericolosi e in 5 minuti accorciano le distanze grazie ad un autogol di Riccone e poi pareggiano con Miconi.

La beffa per i ragazzi di mister Mizzoni sembrava essere ormai certa ma un guizzo nell’extra time di Belli fa esplodere letteralmente la panchina giallazzurra segnando il definitivo 3-2.

Ufficio Stampa

Frosinone Calcio