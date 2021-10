 UNDER 16, IL FROSINONE SI ARRENDE ALLA LAZIO. A FERENTINO È 0-2

FROSINONE: Grasso, Orlandi, Lusciano, Silvestri (dal 30’ st Remolo), Saputo, Iachini, Rizzo (dal 33’ pt Pelosi), Ambrosini (dal 14’ st Fiorletta), Coiro, Mezsargs, Centra (dal 30’ st Di Francesco).

A disposizione: Bracaglia, Mastromattei, Bocanelli, Magnolia, Di Cristofaro.

Allenatore: Galuppi.

LAZIO: Ierardi, Volpe, Ercoli, Silvestri (dal 38’ st Aquilani), Barone, Cesari (dal 38’ st Stano), Cuzzarella (dal 14’ st Ceccarelli), Paolocci, Serra (dal 16’ st Ferrari), Gelli, Sessa (dal 38’ st Di Florio).

A disposizione: Mazzu, Visconti, Losi.

Allenatore: Alboni.

Arbitro: Sig. Ferrara Marco della sezione di Roma 2; assistenti: Sig. Messina Davide della sezione di Cassino e sig. D’Alessandris Lorenzo della sezione di Frosinone.

Marcatori: 27’ pt Sessa (Lazio), 7’ st Gelli (Lazio).

Note: ammoniti: Saputo (Frosinone), Barone (Lazio); espulsi: Coiro (Frosinone); recupero: 1’ pt e 5’ st.

FERENTINO – Il Frosinone under 16 si arrende ai pari età della Lazio di mister Alboni nel centro sportivo di Ferentino.

Gli ospiti entrano in campo agguerriti e caparbi tanto da sfiorare il vantaggio in due diverse occasioni. Al minuto 21 il signor Ferrara della sezione di Roma 2 indica il dischetto per un intervento irregolare di un giallazzurro. Dagli undici metri Gelli contro Grasso, il numero 1 canarino è bravissimo ad intuire la direzione della conclusione e a neutralizzare il calcio di rigore.

Al 27’ minuto la Lazio riesce a sbloccare il risultato e ad andare in vantaggio grazie al gol di Sessa.

La prima frazione termina con gli ospiti in vantaggio per 1-0.

Nella ripresa la Lazio continua a spingere forte, il Frosinone fatica ad arginare la manovra offensiva avversaria. Al minuto 7’ Gelli firma il raddoppio per biancocelesti. Subito il gol dello 0-2 i padroni di casa provano a reagire e ad attaccare con più determinazione ma non riescono a trovare la via del gol.

Ufficio Stampa

Frosinone Calcio