 UNDER 16, BAPTISTA RISPONDE A SCUTO. PARI TRA LAZIO E FROSINONE

LAZIO: Masi, Formisano, Trifelli, Nebuloso, Scuto, Di Bartolomeo, Mocci, De Martino, Carbone, Fazio (dal 18’ st Chiucchiuini), Polito (dal 30’ st Iencenelli).

A disposizione: Mazzù, Bencivenga, Venditti, Cangemi, Pernaselci, Petrone, Plutnik.

Allenatore: Alboni.

FROSINONE: Di Giosia, De Filippis (dal 28’ st Dolciami), Cazora, Belloni, Caliandro, Curzi, Tocci (dal 5’ st Buonpane), Diodati, Baptista, Fiorito (dal 21’ st Riccone), Ruggiero.

A disposizione: Marini, Tiberi, Molignano, Marsili, Bottoni, Belli.

Allenatore: Mancone.

Arbitro: sig. Petrov della sezione di Roma 1; assistenti sigg. Raggi della sezione di Roma 1 e Stotani della sezione di Viterbo.

Marcatori: 3’ st Scuto (L), 27’ st Baptista (F).

Note: ammoniti: Di Bartolomeo (L), Nebuloso (L).

ROMA – Il Frosinone pareggia con la Lazio e difende il secondo posto.

25 punti in tredici match giocati, +1 dalla Lazio terza in classifica e -6 dalla Roma capolista, questi sono i numeri del Frosinone under 16 guidato da mister Mancone.

Biancocelesti e giallazzurri passano tutta la prima frazione a studiarsi, solamente ad inizio della ripresa i padroni di casa passano in vantaggio con Scuto.

Il Frosinone non si scompone e prova a riacciuffare subito il pareggio, senza successo.

A metà secondo tempo però il numero 9 canarino, Baptista, è bravo a proiettarsi in fase offensiva e a battere Masi per il gol del definitivo 1-1.

