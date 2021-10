 UNDER 16, FROSINONE VITTORIOSO IN CASA DEL CROTONE (1-2)

CROTONE: Martino, Demarco, Lepera (dal 28’ st Mancina), Calabrò (dal 14’ st Cacia), Callipo, Galardo, Marrone (dal 22’ st Geremicca), Tosto, Ambrogio, Greco, Tropea (dal 28’ st De Gennaro).

A disposizione: Secreti, Candigliota, Verardi, Lorenzano, Elia.

Allenatore: Laratta.

FROSINONE: Grasso, Shkambaj, Lusciano, Silvestri, Saputo, Iachini, Rizzo (dal 22’ st Ambrosini), Orlandi (dal 25’ st Fiorletta), Coiro (dal 32’ st Remolo), Mezsargs (dal 32’ st Di Cristofaro), Centra.

A disposizione: Romano, Bocanelli, Pelosi.

Allenatore: Galuppi.

Arbitro: sig. Viapiana della sezione di Catanzaro; assistenti sigg. Galardo della sezione di Crotone e Imbrogno della sezione di Cosenza.

Marcatori: 11’ pt Coiro (Frosinone), 12’ pt Ambrogio rig. (Crotone), 15’ st Mezsargs (Frosinone).

Note: ammoniti: Demarco (Crotone), Orlandi (Frosinone), Coiro (Frosinone), Ambrosini (Frosinone); recupero: 4’ pt e 7’ st.

COTRONEI – Prima vittoria e primi punti per il Frosinone guidato da mister Galuppi. I canarini under 16 riscattano la sconfitta beffarda della scorsa giornata e superano 2-1 Crotone.

I giallazzurri passano in vantaggio dopo 11’ minuti di gara grazie a Coiro ma nemmeno il tempo di festeggiare che sul capovolgimento di fronte il Crotone pareggia. Il signor Viapiana della sezione di Catanzaro punisce gli ospiti e concede un calcio di rigore: dal dischetto Ambrogio non perdona e fa 1-1.

Nella ripresa ci pensa Mezsargs a regalare i 3 punti ai leoni prima di cedere il posto a De Cristofaro.

Una vittoria che da morale e che permette di preparare al meglio il big match casalingo della prossima giornata contro la Lazio.

Ufficio Stampa

Frosinon Calcio