 UNDER 17, CHE SFORTUNA! PARI (1-1) CON IL LECCE

FROSINONE: Stellato, Fratarcangeli (dal 1’ st Crecco), Stefanelli (dal 13’ st Fiorini), R. Romano, Severino, Quadraccia (dal 1’ st Oddi), A. Romano, Tote (dal 25’ st La Porta), Voncina (dal 13’ st Coletta), Evangelisti, D’Andrea (dal 38’ st Capparelli).

A disposizione: Vigliotti, Zettera, Di Mauro.

Allenatore: Di Michele.

LECCE: Moccia, Dell’Acqua, Orfano, Borgo, Zecca, Leuzzi, De Vito (dal 44’ st Lanciano), Mariano (dal 44’ st Mazzarano), Mastrapasqua (dal 22’ st Geusa), Fornaro (dal 10’ st Perricci), Minerva (dal 44’ st Litti).

A disposizione: Leone, Fasano.

Allenatore: Schipa.

Arbitro: sig. L’Erario Gianluca della sezione di Formia; assistenti sigg. Giudice Marco della sezione di Frosinone e Pannozzo Biagio della sezione di Formia.

Marcatori: 17’ pt Autogol Orfano, 45’ st Perricci (Lecce).

Note: ammoniti: Stefanelli (Frosinone), Fiorini (Frosinone), Romano R. (Frosinone), Zecca (Lecce), Mazzarano (Lecce); recupero: 0’ pt e 4’ st.

FERENTINO – Sfortunato il Frosinone nella 3ª giornata del campionato nazionale Under 17. I canarini dopo esser andati in vantaggio nella prima frazione di gioco sono stati recuperati solo nell’ultimo minuto del match.

I giallazzurri passano in vantaggio sugli sviluppi di un calcio d’angolo: Stefanelli alla battuta dalla destra, cross teso sul primo palo a pescare Severino, il numero 5 la gira in mezzo e Orfano devia nella propria porta beffando Moccia. Il Frosinone nonostante il vantaggio non molla un centimetro e lotta su tutti i palloni.

Si va negli spogliatoi con i padroni di casa avanti per 1-0.

Nella ripresa il gioco ristagna a centrocampo con poche occasioni da gol, tanti falli e tanti contrasti di gioco.

Al 90’ minuto però arriva la doccia fredda per i ragazzi allenati da mister Di Michele: Perricci sradica il pallone dai piedi di La Porta, lancia Geusa sull’out di destra, il numero 16 la mette nel mezzo ancora per Perricci che di prima intenzione batte Stellato.

Il match termina 1-1.

