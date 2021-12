 UNDER 16, LA ROMA VINCE 2-0 CON IL FROSINONE

ROMA: Guerrieri, De Luca, Litti (dal 1’ st Carpineti), Feola, Occhi (dal 1’ st Mirra), Ragone, Tumminelli, De Campos, Nardozi (dal 40’ st Aliaj), Papa (dal 26’ st Musella), Della Rocca (dal 40’ st Cioffredi).

A disposizione: De Franceschi, Astemio, Ceccarelli, Reale.

Allenatore: Falsini.

FROSINONE: Romano, Shkambaj (dal 26’ st Fiorletta), D’Auria, Silvestri (dal 15’ st Ambrosini), Saputo, De Rita, Centra, Pelosi (dal 15’ st Chianese), Mezsargs, Coiro, Lusciano (dal 15’ st Buttarazzi).

A disposizione: Grasso, Bocanelli, De Cristoforo, Orlandi.

Allenatore: Galuppi.

Arbitro: sig. Papagno Sandro della sezione di Roma 2; assistenti sigg. Gherca della sezione di Albano Laziale e Ricci della sezione di Roma 2.

Marcatori: 36’ pt e 28’ st Della Rocca (Roma).

Note: ammoniti: Tumminelli (Roma), Pelosi (Frosinone); espulsi: De Campos (Roma); recupero: 1’ pt e 4’ st.

ROMA – Esce sconfitto per 2-0 il Frosinone allenato da mister Galuppi. Alla Roma sono bastati un gol per tempo per portare a casa i tre punti e per continuare ad inseguire la capolista Lazio.

In gol per i padroni di casa due volte il numero 11, Della Rocca, al 36’ minuto del primo tempo e al 28’ minuto della ripresa.

Al 13’ del secondo tempo il signor Papagno della sezione di Roma 2 ha concesso un calcio di rigore per i giallorossi, dal dischetto si presenta Nardozi ma Romano si esalta e neutralizza la conclusione.

