 UNDER 15, EUROGOL DA TRE PUNTI. IL FROSINONE SUPERA DI MISURA IL COSENZA (1-0)

FROSINONE: Marini, Falli, Cazora, Molignano (dal 10’ st Tiberi), Dolciami, Caliandro, Riccone (dal 33’ st Oscurato), Diodati (dal 33’ st Meola), Fiorito (dal 26’ st Lombardo), Buonpane (dal 16’ st Menichelli), De Filippis (dal 16’ st Belli).

A disposizione: Bracaglia, Mariniello, Marchesi.

Allenatore: Mizzoni.

COSENZA: Imbroinise, Porco (dal 21’ st Mazzulla), D’Acri (dal 31’ st Crea), Bonofiglio, Pellegrino (dal 34’ st Celebre), Aragona (dal 31’ st Tenuta), Lanzillotta, Costabile, Gabriele (dal 31’ st Sena Biagio), Musacchio (dal 21’ st Novello), Marini.

A disposizione: Marano, Martino, Spigola.

Allenatore: Garofalo.

Arbitro: sig. De Paolis della sezione di Cassino; assistenti sigg. De Vecchis e Manni della sezione di Tivoli.

Marcatori: 27’ st Diodati (Frosinone).

Note: recupero: 1’ pt e 4’ st.

FERENTINO – Gli under 15 del Frosinone vincono, continuano ad inseguire la Roma e ad incrementare il distacco con il 4° posto.

Ai padroni di casa, nel match disputato a Ferentino contro il Cosenza, è bastato un eurogol di Diodati al 27’ minuto del secondo tempo per portare a casa i 3 punti.

Il centrocampista numero 8 sugli sviluppi di una manovra offensiva riceve palla, stoppa, la porta sul destro e da 28 metri calcia direttamente in porta disegnando una traiettoria che si infila sotto la traversa e batte l’estremo difensore del Cosenza.

Tre minuti dopo i ragazzi di mister Mizzoni sfiorano il gol del raddoppio con il subentrato Lombardo che conclude a rete ma la sfera si stampa sul palo.

Ufficio Stampa

Frosinone Calcio