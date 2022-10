 UNDER 17, DOPPIO MEZSARGS E VERTICE DELLA CLASSIFICA.

FROSINONE: Minicangeli, Shkambaj, Bianchi, Ambrosini, Iachini, Pelosi, Rizzo (dal 39’ st Orlandi), Silvestri (dal 39’ s Fiorletta), Mezsargs (dal 43’ st Schietroma), Centra (dal 33’ st Sitek), Bauco.

A disposizione: Grasso, De Rita, Cozzolino, Paparelli, Petrucci.

Allenatore: Ledesma.

PERUGIA: Bolzon, Astemio, Carbonini (dal 10’ st Falasca), Patrignani, Rondolini, Costanzi (dal 1’ st Fontanelli), Barberini (dal 10’ st Ambrogi), Bussotti, Tofani (dal 1’ st Caprari), Ciattaglia (dal 27’ st Cesaretti), Lickunas (dal 10’ st Petterini).

A disposizione: Migliorati, Marocchi, Balducci.

Allenatore: Del Bene.

Arbitro: sig. Giudice della sezione di Frosinone; assistenti sigg. D’Alessandris della sezione di Frosinone e Gneo della sezione di Latina.

Marcatori: 36’ pt e 38’ st Mezsargs (F).

Note: ammoniti: Bussetti (P); recupero: 1’ pt e 5’ st.

CEPRANO – Il Frosinone vince e convince nel match disputato in casa contro il Perugia, squadra in testa alla classifica con 10 punti in 4 match disputati.

La compagine di mister Ledesma si è imposta per 2-0 affiancando così proprio i biancorossi e la Roma.

Ad aprire e chiudere la gara ci pensa il numero 11 Mezsargs, l’attaccante giallazzurro sblocca il risultato nella prima frazione e poi chiude i giochi al 38’ minuto della ripresa.

10 i punti in 5 partite disputate, 3 vittorie, 1 pareggio e una sconfitta per il Frosinone.

