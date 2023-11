 UNDER 16, TERNANA-FROSINONE 0-2

TERNANA: Culi, Rivelli (31′ st Dezio), Brocci, Biancafarina, Onesti, Bottausci, Bruti, Di Curzio (8′ st Salvatore), Di Gaetani (23′ st Giacalone), Coltorti, Angher

A disposizione: Delibra, Baruffa, Floridi, Caccavale, Rossi

Allenatore: Savini

FROSINONE: Giora, Mirenzi, Colafrancesco, Forni (34′ st Castellani), Marini, Reali, Befani (41′ st Danieli), Menghini (34′ st Attanasio), Carpentieri (41′ st D’Amico), Mancini, Petraglia (13′ st Giacomel)

A disposizione: Vaccaro, Gafuri, lannone, Carlopio

Allenatore: Marsella

Marcatori: Giacomel 16′ st, Carpentieri 24′ st

Arbitro: Bocci di Terni; assistenti: Liurni e Vincenzini di Terni

L’Under 16 continua a stupire e a farci divertire con un’altra vittoria importante che consente agli uomini di Marsella di agganciare il secondo posto in classifica dietro l’Empoli. Gara immediatamente incandescente con Giora che si fa trovare pronto prima su Coltorti, per poi superarsi su Angher. Anche il Frosinone è pericoloso in molteplici circostanze: con Petraglia che da posizione favorevole deposita la sfera a lato,e poi con Befani che trova la pronta risposta di Culi. Lo stesso Befani si procura un calcio di rigore al 36′, ma il suo penalty colpisce il palo. Al 15′ della rispesa, gli ospiti sbloccano l’incontro con Giacomel, subentrato benissimo qualche secondo prima, con un preciso diagonale. Al 26′ arriva il definitivo 0-2 con un super gol di Carpentieri, che da posizione angolata lascia partire una pregevole conclusione battendo Culi.