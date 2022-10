 UNDER 16, VITTORIA IN RIMONTA. I GIALLAZZURRI ABBATTONO LA LAZIO (3-1)

FROSINONE: Di Giosia, De Filippis, Cazora, Dolciami (dal 19’ st Falli), Caliandro, Curzi, Buonpane (dal 32’ st Calabretta), Diodati, Baptista (dal 37’ st Marsili), Ruggiero (dal 1’ st Meola), Tocci (dal 37’ st Fiorito).

A disposizione: Gabriele, Riccone, Belloni, Molignano.

Allenatore: Mancone.

LAZIO: Mazzù, Scuto, Trifelli, Nebuloso, Pernaselci (dal 21’ st Bongiorno), Dibartolomeo, Mocci (dal 27’ pt Bizzarri), Chiucchiuini, Carbone, Fazio (dal 32’ st Putnik), Polito (dal 1’ st Cucu).

A disposizione: Francioli, Bencivenga, Petrone.

Allenatore: Alboni.

Arbitro: sig. Apruzzese della sezione di Cassino; assistenti sigg. D’Alessandris e Ceci della sezione di Frosinone.

Marcatori: 4’ pt Chiucchiuini (L), 20’ pt Curzi (F), 7’ st Buonpane (F), 21’ st Tocci (F).

Note: ammoniti: Ruggiero (F), Buonpane (F), Tocci (F), Chiucchiuini (L), Carbone (L), Trifelli (L), Scuto (L);

CEPRANO – Si allunga la lista di vittorie del Frosinone under 16.

I giallazzurri si sono imposti, in rimonta, per 3-1 sui pari età della Lazio inanellando tre vittorie consecutive negli ultimi quattro match disputati.

La gara contro la Lazio però non inizia nel migliore dei modi per i canarini perché gli ospiti dopo soli 4 minuti vanno in vantaggio grazie a Chiucchiuini.

Il Frosinone non ci sta e rialza subito la testa trovando il gol del pareggio al 20’ minuto con Curzi.

Il primo tempo termina 1-1.

Nella ripresa i giallazzurri gestiscono la gara e completano la rimonta al 7’ minuto con Buonpane.

La Lazio accusa il colpo e deve difendersi dalle scorribande del Frosinone, al 21’ minuto Tocchi chiude definitivamente il match siglando il gol del definitivo 3-1.

Ufficio Stampa

Frosinone Calcio