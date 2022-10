 UNDER 17, SCONFITTA DEL FROSINONE CONTRO LA ROMA (0-2)

FROSINONE: Minicangeli, Shkambaj, Bianchi, Ambrosini (dal 32’ st Fiorletta), Pelosi, Iachini, Izzo (dal 18’ st Schietroma), Silvestri (dal 32’ st Orlandi), Sitek (dal 18’ st Rizzo), Centra, Bauco.

A disposizione: Grasso, Derita, Cozzolino, Paparelli, Di Cristoforo.

Allenatore: Ledesma.

ROMA: De Franceschi; De Luca (dal 1’ st Litti), Cioffredi, Pedro Lopes (dal 1’ st Romano), Feola, Golič, Surricchio (dal 29’ st Ceccarelli), Tumminelli (dal 41’ st Mirra), Mlakar (dal 41’ st Papa), Della Rocca (dal 41’ st Ragone), Almaviva (dal 41’ st Fravola).

A disposizione: Bellucci, Obleac.

Allenatore: Ciaralli.

Arbitro: sig. Ferruzzi della sezione di Albano Laziale; assistenti sigg. Longo e Jonuzaj della sezione di Frosinone.

Marcatori: 4’ st Tumminelli (R), 17’ st Surricchio (R).

Note: ammoniti: Romano (R), Bianchi (F), Fiorletta (F).

CEPRANO – Il Frosinone under 17 deve arrendersi alla AS Roma. I giallazzurri escono sconfitti per 0-2 contro la compagine guidata da mister Ciaralli.

Nella prima frazione la partita è stata molto equilibrata, qualche azione offensiva della squadra ospite neutralizzata dai giallazzurri.

La ripresa però ha fatto uscire tutta la qualità della Roma, Tumminelli sblocca il risultato al 4’ minuto e Surricchio raddoppia 13 minuti dopo, sfruttando il colpo subito dal Frosinone nel gol dello 0-1.

