 Under 17, Frosinone-Catanzaro 1-1

FROSINONE: Russi, Buonpane, Belloni, Tocci (19′ st Befani), Caliandro (1′ st Falli), Zorzetto, De Filippis, Pirani, Fiorito, Ruggiero (15′ st D’Amico), Centofante (38′ st Riccone)

A disposizione: Barone, Cazora, Pantano, Calabretta, Piciollo

Allenatore: Mizzoni

CATANZARO: Madia, Collaro, Lobello (34′ st Arcudi), Ricca, De Luca, lassoni, Volpe, Curcio (48′ st Aloisi), Popescu (34′ st Pisano), Bruno (16′ st Lucito), Romeo (34′ st Bruno)

A disposizione: Campolo, Romano, Bruni, Mac-Leevan

Allenatore: Salerno

Marcatori: 23′ pt Centofante, 4′ st Popescu

Arbitro: Tagliente di Brindisi

Occasione sprecata dal Frosinone per scappare ulteriormente dal Palermo in vista dei playoff, ad oggi a pari merito. Parlando della partita, i giallazzurri di Mizzoni giocano una buona gara, soprattutto nella prima frazione dove trovano il gol con Centofante bravissimo a battere Madia con una pregevole conclusione che va a finire sotto l’incrocio dei pali. I giallorossi dal canto loro non si rendono mai pericolosi, a parte qualche azione sporadica che ha fatto tremare Russi. Nella ripresa il Catanzaro trova il gol con Popescu, il quale deposita a rete la sfera dell’1-1 dopo un rapido contropiede. Resta un pizzico di rammarico per non essere riusciti ad acciuffare il bottino pieno. In virtù delle convocazioni nelle nazionali, la prossima partita prevista per il 24 marzo a Trigoria contro la Roma, è stata rinviata a data ancora da definire, mentre il Frosinone riprenderà il proprio cammino il 7 aprile in casa contro l’Ascoli.