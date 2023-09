 UNDER 17, FROSINONE – PALERMO 1-3

FROSINONE CALCIO: Di Giosia, Riccone, Buonpane (67’ Cazora), Pirani (54’ Tocci), Zorzetto (82’ Evangelisti), Belloni, De Filippis, Diodati, Carpentieri (54’ Centofanti), Ruggiero, Menichelli (82’ Cenciarelli)

A DISP.: Marini, Falli, Tiberi, Calbretta

ALL.: Sig. Alessio Mizzoni

PALERMO: Mondello, Maggio, Mulè (78’ Barranco), Veron (63’ Occhione), Cirafici, Avena, Scalvino (58’ Pipitone), Brutto, Vaccaro, Rosiglione, Martinez

A DISP.: Ingrassia, Vitale, Runza, Regina, Cottone, Sapuchella

ALL.: Sig. Cristiano Del Grosso

MARCATORI: 34’ Vaccaro, 75’ Tocci, 84’ Martinez, 95’ Vaccaro

NOTE; Ammoniti: Ruggiero, Maggio, Mulè, Pipitone. Espulsi:Ruggiero

Dopo la vittoria di Bari, il Frosinone cade in casa contro il Palermo. Tanta sfortuna, condita con molte occasioni sbagliate non permettono all’Under 17 di mister Mizzoni di battere l’avversario anche questa Domenica. Ospiti che sono stati lesti ad approfittare delle poche occasioni che sono state concesse dalla retroguardia gialloblu. È stato proprio il Frosinone a partire forte con Menichelli che però ha dovuto fare i conti con la traversa che si è messa tra lui e la gioia del gol, dopo una bella galoppata sulla fascia di Buonpane. Sempre i padroni di casa ci hanno riprovato con Ruggiero, ma Mondello è fortunato e devia in calcio d’angolo salvando il gol. Poi al 34’ è arrivata la doccia gelata con una conclusione da fuori di Vaccaro che è stata deviata sfortunatamente da Zorzetto alle spalle di Di Giosia. Lo stesso Di Giosia è stato bravissimo qualche minuto più tardi a murare sull’uno contro uno sempre su Vaccaro, che ha provato subito a raddoppiare.

Nel secondo tempo la trama non è cambiata. Centofante prima è andato vicino alla marcatura con un diagonale che è uscito di poco, poi ha sbagliato dagli undici metri un rigore che lui stesso si era procurato. Il gol del pareggio era nell’aria ed è arrivato con Tocci, che subentrato bene dalla panchina ha dribblato diversi giocatori per poi depositare la palla in rete. Spesso si dice che nel calcio gli episodi sono fondamentali e così è stato anche in Frosinone-Palermo, infatti all’84’ Ruggiero scarica la palla indietro ma Martinez ha intercettato e ha riportando in vantaggio la squadra di Del Grosso, successivamente Vaccaro l’ha chiusa all’ultimo minuto di gioco. Sconfitta amara per come è avvenuta, ma il campionato è ancora lungo e il leone tenterà di riscattarsi nella prossima gara sul campo della Ternana tra due settimane, approfittando del turno di riposo.