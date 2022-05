 UNDER 14 ÉLITE, IL FROSINONE CONTINUA A CORRERE. BATTUTO 4-0 IL SAVIO

FROSINONE: Giora (dal 20’ st Massella), Lama (dal 7’ st Summa), Carlaccini, Muccitelli (dal 20’ st Cascone), Rosa (dal 15’ st Ciucci), Marini, Stangoni, Mancini, D’Amico (dal 1’ st Reali), Callarà (dal 15’ st Pantano), Carpentieri (dal 20’ st Magliozzi).

A disposizione: –

Allenatore: Broccolato.

SAVIO: D’Angelo, Ottaviani, Perrupane, Parisini, De Santis, Coviello, Monopoli, Roselli, Giacomel, Lup, Fiorentini.

A disposizione: Groppioni, Morelli, Anatriello, Esposito, Dawod, Tisba, Camara, Paniconi.

Allenatore: Cicciotti.

Arbitro: sig. Incelli della sezione di Frosinone.

Marcatori: 4’ pt Callarà (Frosinone), 15’ pt, 18’ pt e 21’ pt Carpentieri (Frosinone).

FERENTINO – Il Frosinone non molla e continua a vincere, questa volta a cadere è il Savio di mister Cicciotti.

I giallazzurri si sono imposti con un sonoro 4-0 scaturito da marcature siglate nella prima frazione di gioco. Sblocca il match il numero 10 Callarà a 4’ minuti dal fischio d’inizio, poi nella seconda metà del primo tempo esplode Carpentieri che sigla una tripletta per il 4-0 finale.

Nella ripresa i padroni di casa creano qualche occasione senza però concretizzare.

La vittoria sul Savio mantiene i giallazzurri in testa alla classifica ma l’Accademia Calcio Roma non molla e rincorre senza sosta rimanendo a -2 con due match ancora da disputare.

