 UNDER 17, IL FROSINONE SI ARRENDE ALLA LAZIO. I BIANCOCELESTI VINCONO 6-1

LAZIO: Ciardi (dal 23’ st Raffo), Barone, Ceccarelli (dal 1’ st Paolocci), Silvestri, Bordoni, Ercoli (dal 23’ st Volpe), Ferrari (dal 23’ st Stano), Marinaj (dal 1’ st Cuzzarella), Serra (dal 29’ st Lekhiv), Gelli, Sessa (dal 17’ st Gningue).

A disposizione: Sow, Cesari.

Allenatore: Terlizzi.

FROSINONE: Grasso, Shkambaj, Bianchi, Ambrosini (dal 40’ st Fiorletta), Pelosi, De Rita, Schietroma, Silvestri (dal 29’ st Cozzolino), Mezsargs (dal 22’ st Izzo), Centra, Bauco (dal 29’ st Orlandi).

A disposizione: Gabriele, Di Cristoforo, Paparelli, Rizzo, Iachini.

Allenatore: Ledesma.

Arbitro: sig. Ferruzzi della sezione di Albano Laziale; assistenti sigg. Bianchi e Negro della sezione di Roma 1.

Marcatori: 9’ pt, 12’ pt, 18’ st e 30’ st Serra (L), 25’ pt e 22’ st Gelli (L), 42’ st Centra (F).

Note: ammoniti: Ceccarelli (L), Ambrosini (F), Shkambaj (F).

ROMA – Pronti, via e ricomincia la prima giornata del girone di ritorno del campionato Under 17 di serie A e B. Il Frosinone non parte bene, anzi cade bruscamente sotto i colpi della Lazio di mister Terlizzi.

La squadra capitolina ha rifilato ai giallazzurri sei gol dopo la goleada del girone d’andata.

Il match parte subito con i padroni di casa che si proiettano in fase offensiva trovando il gol al 9’ minuto con Serra. Lo stesso numero 9 raddoppia tre minuti dopo e al 25’ Gelli cala il tris.

Il primo tempo termina 3-0.

Nella ripresa la Lazio non molla di un centimetro e continua a proiettarsi in fase offensiva per incrementare il risultato trovando il poker con Serra e il pokerissimo con Gelli.

Serra al 30’ va ancora in gol segnando il poker personale.

Il Frosinone trova la marcatura della bandiera a pochi minuti dal triplice fischio.

