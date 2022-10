 UNDER 17, IZZO LETALE E ASCOLI KO (1-2)

ASCOLI: Mancini, Alborino (dal 36’ st Giannini), Carosi (dal 15’ st Panza), Caucci (dal 44’ st Fabrizi), Isaku, Bando (dal 36’ st Quinzi), Chiavaroli (dal 15’ st Rossetti), Gorica, Ioele, Pacelli, Bosio.

A disposizione: Napolitano, Proietti, Adragna, Feliziani.

Allenatore: Berti.

FROSINONE: Minicangeli, Shkambaj, Bianchi, Ambrosini (dal 47’ st Paparelli), Pelosi (dal 1’ st Derita), Iachini, Izzo (dal 19’ st Rizzo), Silvestri, Sitek (dal 11’ st Mezsarg), Centra (dal 19’ st Schietroma), Bauco (dal 47’ st Orlandi).

A disposizione: Grasso, Cozzolino, Fiorletta.

Allenatore: Ledesma.

Arbitro: sig. Pazzarelli della sezione di Macerata; assistenti sigg. Aureli della sezione di San Benedetto del Tronto e Bruscantini della sezione di Macerata.

Marcatori: 7’ pt e al 13’ st Izzo (F), 21’ st Ioele (A).

Note: ammoniti: Bosio (A), Iachini (F), Ambrosini (A), Centra (A).

ASCOLI PICENO – Il Frosinone vince e sale a quota 16 punti in classifica occupando il 3° posto in classifica.

I canarini nell’8ª gara di campionato hanno affrontato, e battuto 1-2, l’Ascoli di mister Berti presso il Picchio Village di Ascoli Piceno.

Il match parte subito in discesa per i ragazzi guidati da mister Ledesma. Al 7’ minuto Izzo nel cuore dell’area di rigore viene servito da un compagno, il numero 7 è bravo a concludere a rete e a battere Mancini per il gol dello 0-1.

Il primo tempo termina 1-0 per gli ospiti.

Nella ripresa il Frosinone raddoppia al 13’ minuto, ancora con il numero 7 Izzo. L’Ascoli non ci sta e riapre la partita 8 minuti dopo con Ioele che, da posizione defilata, beffa Minicangeli e accorcia le distanze.

Nei minuti finali i padroni di casa cercano disperatamente il gol del pareggio ma il Frosinone è ben posizionato e lucido in tutte le situazioni di gioco.

