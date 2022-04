 UNDER 17, LA CAPOLISTA ROMA PASSA 1-0 A FERENTINO CON UN GOL DI MISITANO

FROSINONE: Stellato, Crecco, Stefanelli (dal 1’ st Fratarcangeli), A. Romano, Severino, Quadraccia, R. Romano (dal 36’ st Zettera), Cipolla (dal 1’ st Zanchetta), Mezsargs (dal 45’ st Tote), Evangelisti, Voncina (dal 36’ st Oddi).

A disposizione: Minicangeli, Sardi, Stazi, Coletta.

Allenatore: Di Michele.

ROMA: Razumejevs, Cavacchioli, Bouah (dal 30’ st Amerighi), Ivković, Karagiorgis, Touadi (dal 16’ st Ienco), Mannini, Cichella, Misitano, Marazzotti (dal 45’ st Tarantino), Polletta (dal 16’ st Surricchio).

A disposizione: Mengucci, Vranjes, Morgantini, Rozzi, Pellegrino.

Allenatore: Ciaralli.

Arbitro: sig. Maresca della sezione di Napoli; assistenti sigg. Bernardini della sezione di Ciampino e Vicalvi della sezione di Frosinone.

Marcatori: 14’ pt Misitano (Roma).

Note: ammoniti: Cichella (Roma), Amerighi (Roma), Razumejevs (Roma), Marazzotti (Roma); recupero: 0’ pt e 3’ st.

FERENTINO – Termina con una sconfitta la 24ª giornata del campionato Under 17 del Frosinone di mister Di Michele.

I canarini non sono riusciti a portare a casa punti contro una Roma cinica e spietata, i capitolini infatti hanno sfruttato al massimo una delle azioni più pericolose del match con il numero 9, Misitano.

I giallazzurri rimangono a quota 27 punti, ancorati all’8º posto in classifica, lontano dalla zona calda e a soli tre punti dal sesto posto. Gli ospiti invece con la vittoria consolidano la prima posizione mantenendo i 5 punti di vantaggio sulla Lazio.

Ufficio Stampa

Frosinone Calcio