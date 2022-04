 UNDER 16, LA REGGINA BATTE 1-2 IL FROSINONE

FROSINONE: Romano, De Rita, D’Auria, Pelosi, Bocanelli (dal 22’ st Silvestri), Di Cristofaro (dal 22’ st Ambrosini), Bauco (dal 36’ st Ambrosca), Rizzo, Schietroma (dal 22’ st Buttarazzi), Coiro, Centra.

A disposizione: Sperlonga, Magnolia, Iachini, Mastromattei, Papetti.

Allenatore: Bertuccini.

REGGINA: Lagonigro, Briganti, Gatto (dal 30’ st Curulla), Bombaci (dal 36’ st Marcianò), Girasole, Simonetta, Pagni (dal 40’ st Squillace), Giampaolo, Antoci, Farcomeni, Pumo (dal 40’ st Casile).

A disposizione: Arditi.

Allenatore: Zito.

Arbitro: sig. Angelillo della sezione di Nola; assistenti sigg. Waldmann della sezione di Frosinone e Iudicone della sezione di Formia.

Marcatori: 26’ pt Pumo (Reggina), 4’ st Antoci (Reggina), 23’ st Silvestri (Frosinone).

Note: ammoniti: Pelosi (Frosinone); recupero: 0’ pt e 4’ st.

FERENTINO – Non riesce a sbloccarsi il Frosinone under 16, arriva una sconfitta per 1-2 anche nella 16ª giornata di campionato contro la Reggina.

I canarini sono andati in svantaggio nella prima frazione, subendo un gol al 26’ minuto da Pumo, e poi in doppio svantaggio ad inizio ripresa con Antoci.

Nella seconda parte del secondo tempo i canarini hanno reagito ma non è bastato il gol di Silvestri al 23’ minuto per recuperare e pareggiare il match.

I giallazzurri attualmente hanno 11 punti, posizionati al 9° posto in classifica, ad un solo punto dal settimo posto occupato dal Crotone e con due gare ancora da giocare.

Ufficio Stampa

Frosinone Calcio