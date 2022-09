 UNDER 17, PROVA SUPERATA! I CANARINI VINCONO 3-0 IL BARI

BARI: De Giosa, Lavoratti, Guarino (dal 1’ st Cappellari), Maio (dal 6’ st Pazienza), C. Basile, Gabriele (dal 18’ st Violante), Tatullo, Sacco (dal 22’ st Succo), Fico, Carlucci (dal 6’ st Carrozzo), Satalino (dal 18’ st Forzati).

A disposizione: Bux, Calò, Andrisani.

Allenatore: De Simone.

FROSINONE: Minicangeli, Cozzolino, Bianchi, Silvestri (dal 18’ st Paparelli), Dolciami, Iachini, Izzo, Ambrosini (dal 27’ st Orlandi), Mezsargs, Centra (dal 45’+1’ st Petrucci), Bauco.

A disposizione: Grasso, Tiberi, Shkambaj, Pelosi, Rizzo, Fiorletta.

Allenatore: Ledesma.

Arbitro: Sig. Aratri della sezione di Bari; assistenti: Sigg. Miccoli e Grimaldi della sezione di Bari.

Marcatori: 4’ pt e 18’ pt Mezsargs (Frosinone), 28’ pt Centra (Frosinone).

Note: ammoniti: Bianchi (Frosinone), Iachini (Frosinone); recupero: 1’ pt e 3’ st.

BITETTO – Il Frosinone di mister Ledesma dimentica la sconfitta casalinga con la Lazio, nel primo match lontano dalle mura amiche, vince e mantiene la porta inviolata contro il Bari.

Ai giallazzurri basta un super primo tempo per archiviare la pratica perché le marcature del match sono arrivate tutte nella prima frazione.

Al 4’ e al 18’ minuto Mezsargs fa ciò che vuole e finisce sul tabellino dei marcatori due volte. Nel gol dell’1-0 il numero 9 canarino sfrutta una disattenzione della retroguardia del Bari, ruba palla ad un difensore e batte De Giosa. Nel gol del raddoppio Mezsargs è bravo a trovare il tempo giusto nell’impattare un cross dalla fascia e a depositare in rete.

Dopo 10 minuti dal gol dello 0-2, Centra porta i suoi sullo 0-3.

Allo scadere della prima frazione il Bari va vicino al gol dell’1-3 con una Satalino.

Nella ripresa i padroni di casa sono scesi in campo molto più agguerriti ma gli ospiti hanno saputo amministrare bene il vantaggio.

Ufficio Stampa

Frosinone Calcio