EMPOLI – FROSINONE, LA BIGLIETTERIA

Frosinone Calcio comunica i prezzi dei tagliandi e le modalità di vendita della gara Empoli– Frosinone, valida per la diciottesima giornata del campionato di Serie BKT, in programma sabato 27/12/2025 alle ore 15:00.

I biglietti del Settore Ospiti sono già in vendita e potranno essere acquistati fino alle ore 19:00 di venerdi 26/12/2025, sia ONLINE, attraverso il sito di Vivaticket oppure presso i punti vendita Vivaticket abilitati.

SETTORE OSPITI

Intero 15 + dp €

MODALITA’ DI ACQUISTO



Al momento dell’acquisto i tifosi dovranno esibire un documento d’identità in corso di validità. Si ricorda che i biglietti del Settore Ospiti NON saranno in vendita ai botteghini dello stadio il giorno della partita: si raccomanda, pertanto, di non arrivare allo stadio sprovvisti di titolo d’accesso.

Raccomandiamo di diffidare di siti web diversi da quelli ufficiali, di compravendite tra privati e di altri canali non autorizzati, poiché spesso offrono biglietti contraffatti o non validi. Il Club non risponde di eventuali frodi subìte a seguito di acquisti effettuati al di fuori dei canali autorizzati.

INFO UTILI



AUTOSTRADA DEL SOLE A1.

Uscire al casello di Firenze Scandicci e immettersi sulla Strada di Grande Comunicazione Firenze-Pisa-Livorno (seguendo le indicazioni per Pisa/Livorno). Utilizzare l’uscita della Fi-Pi-Li Empoli EST e seguire le indicazioni delle forze di ordine per arrivare allo stadio.

AUTOSTRADA A12.

Per chi proviene dal Sud, uscire al Casello di Collesalvetti e immettersi sulla Strada di Grande Comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Per chi proviene da nord, uscire al casello di Pisa Centro e immettersi dopo breve raccordo nella Strada di Grande Comunicazione Firenze-Pisa-Livorno.

Da entrambe le provenienze, l’uscita consigliata resta quella di Empoli EST, per poi proseguire con il percorso descritto precedentemente.

IN TRENO

Empoli è un nodo ferroviario servito da due linee: Firenze-Pisa e Empoli-Siena con numerosi treni. Da Firenze si arriva a Empoli in soli 30 minuti e da Pisa in 40 minuti, con una frequenza di circa tre treni ogni ora. Per gli orari consultare il sito Trenitalia. Per lo stadio, una volta usciti dalla stazione, procedere su Via Roma fino a Piazza della Vittoria. Una volta superata immettersi prima in Via Tinto Da Battifolle e quindi, girando a destra in Via Bisarnella, che si conclude in prossimità dello stadio. Il percorso descritto misura circa 1,5 km.

IN AEREO

I due aeroporti più vicini sono l’aeroporto Amerigo Vespucci di Firenze e l’aeroporto Galileo Galilei di Pisa.

INFO PARCHEGGIO

Il parcheggio dedicato ai sostenitori ospiti è situato in Via delle Olimpiadi, davanti al Palazzetto dello Sport ‘Albano Aramini’. Si consiglia vivamente di non utilizzare altri parcheggi adiacenti lo stadio.