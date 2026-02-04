FROSINONE – VENEZIA ARBITRA IL SIGNOR MAURIZIO MARIANI

Sarà Maurizio Mariani della sezione di Aprilia a dirigere Frosinone – Venezia, gara valida per la 23.a giornata del campionato di serie BKT  in programma sabato 7 febbraio 2026 (ore 15.00) allo stadio Benito Stirpe di Frosinone. Gli assistenti designati saranno i signori Alessandro Costanzo della sezione di Orvieto e Alex Cavallina della sezione di Parma. Il Quarto uomo sarà il signor Claudio Giuseppe Allegretta della sezione di Molfetta. Al Var il signor Francesco Meraviglia della sezione di Pistoia, Avar il signor Luigi Nasca della sezione di Bari.

