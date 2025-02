 FROSINONE FEMMINILE, IL PUNTO SUL SETTORE GIOVANILE

Weekend positivo per il settore giovanile femminile, vincono le Under 19, le Under 17 conquistano lo storico accesso alla Fase Nazionale, le Under 15 lottano ma escono sconfitte.

UNDER 19 – Vittoria netta per le ragazze di mister Mirko Grilli, che superano la Jem’s 4-1 e agganciano il terzo posto con 16 punti. Nel prossimo turno le giallazzurre affronteranno il Montespaccato.

UNDER 17 – Risultato storico per la squadra di mister Farinelli che battendo Caserta si assicura l’accesso alla Fase Nazionale. Le giallazzurre scopriranno nei prossimi giorni il prossimo avversario.

UNDER 15 – Sconfitta di misura che costa l’accesso alla Fase Nazionale. Gara bella ed equilibrata fino alla fine, ma ad esultare è la Roma Calcio Femminile. Per le ragazze di mister Scacco testa ai prossimi impegni stagionali.