INTERIVISTA POST PARTITA A FARES GHEDJEMIS

Frosinone – Le parole post-partita dell’attaccante giallazzurro Fares Ghedjemis, dopo la vittoria casalinga per 2-1 allo stadio Stadio Benito Stirpe.

Oggi hai disputato una grande partita, con un recupero importante in fase difensiva e soprattutto con un gol segnato con il tuo piede debole. Cosa ne pensi?

«Sono contento per la vittoria. La fase con e senza palla è importante per me: noi attaccanti dobbiamo aiutare la squadra in qualsiasi modo, anche rientrando in difesa. Sì, oggi ho segnato con il destro, che non è il mio piede preferito, e sono contento, ma credo che si possa migliorare ancora».

Dove si vede Ghedjemis il 5 febbraio?

«Vediamo cosa può succedere. Ora ho la testa solo sul Frosinone e sulla prossima partita contro l’Empoli. Sono concentrato al cento per cento su questo».

In cosa pensi di poter migliorare ancora?

«Penso che si possa sempre migliorare. Voglio avere più continuità, ma in generale devo crescere in alcuni dettagli: negli uno contro uno, nella freddezza sotto porta, nei cross e in altre situazioni. Devo cercare di essere la versione migliore di me stesso».

In questo Frosinone non c’è un vero leader. È questo il vostro punto di forza?

«Sono d’accordo. Abbiamo una squadra con tanta qualità e so che, quando sono in campo, posso fare affidamento sui miei compagni. Credo che questo faccia la differenza: per fare un buon campionato abbiamo bisogno di tutti i giocatori ad alto livello».