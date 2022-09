 LA SCOMPARSA DI COSTANTINI, IL CORDOGLIO DEL PRESIDENTE STIRPE

Il presidente del Frosinone Calcio, Maurizio Stirpe, ha voluto ricordare la figura del preparatore dei portieri Domenico Costantini con parole toccanti. “Ci ha lasciato una persona che voglio ricordare per la sua fedeltà alla causa del Frosinone, un ragazzo passionale, bravo, professionale, dotato di eccellenti qualità umane. Nel corso della sua esperienza nella nostra Società ha sempre saputo accettare passi in avanti e passi indietro con serietà ed altrettanta professionalità, doti in lui innate e che ha sempre messo al servizio del Frosinone. La sua scomparsa è un dolore, personalmente lo voglio ricordare con l’affetto di sempre. Con lo stesso affetto che ogni dipendente del Frosinone ha nutrito e nutrirà nei suoi confronti. Partecipo anche a nome di tutto il Club al dolore della famiglia di Domenico alla quale indirizzo con un abbraccio i sentimenti di cordoglio di tutto il mondo giallazzurro”.

