 PRIMAVERA 2, AVELLINO – FROSINONE 2-3

Avellino – Pizzella, Gabriele, Piantedosi, Amiranda, Solaro, Dachille, Da Salvo (dal 30’st Baldari) , Vignoli (dal 30’st Attanasio), D’Onofrio, De Michele (dal 30’st Piscopo), Antoci. A disposizione: Pezzella, Aloisi, Stano, Garofalo, Giorgetti, Delishi, Lanzone, Della Porta, Fiorletta. Allenatore: Pianese

Frosinone – Dosso, Diallo, Pelosi, Hegelund, Buonpane (dal 26’pt Borgia), Shkambaj, Grosso (dal 40’st Schietroma), Barcella, Molignano, Dixon (dal 35’st Baptista), Mezsargs (dal 46’st Befani). A disposizione: Barone, Cellupica, Reali, Antonellis, Corallini, Carfagna, Centra, Ferizaj . Allenatore: Pesoli

Arbitro: Cristiano Ursini della sezione di Pescara

Assistenti: Luca Chiavaroli e Ludovico Esposito della sezione di Pescara

Marcatori: 2’pt Mezsargs (R), 15’pt Antoci (R), 41’pt Dixon, 61’st Piantedosi, 68’st Dixon

Ammoniti: 28’pt Grosso, 44’pt Frosali, 63’st Borgia, 77’st Cannarsa, 82’st Stoyanov, 92’st Diallo

Venticano – Per la 14.a giornata del campionato di Primavera 2, i giallazzurri di mister Pesoli, affrontano fuori casa allo Stadio Russo l’Avellino. Partita che inizia subito in discesa per il Frosinone che dopo solo un minuto conquistano un calcio di rigore. Dixon viene atterrato in area e il signor Ursini della sezione di Pescara comanda la massima punizione. Dagli undici metri si presenta Mezsargs che non sbaglia e porta avanti il Frosinone. Passano pochi minuti e in area di rigore questa volta del Frosinone, Barcella colpisce la palla con il braccio sinistro e Ursini non può far altro che decretare calcio di rigore anche per i padroni di casa. Dal dischetto si presenta l’ex giallazzurro Antoci che batte Dosso per il gol che vale l’1-1. Il Frosinone però non molla e a pochi minuti dalla fine della prima frazione di gioco Dixon porta avanti il Frosinone. Mezsargs in area di rigore vede libero il compagno nell’area piccola difesa da Pizzella. Il canadese tocca il pallone mandandolo in fondo alla rete per il 2-1.

Nella ripresa l’Avellino attacca alla ricerca del pareggio, che arriva al 61′ con Piantedosi. L’attaccante biancoverde sulla sinistra rientra al centro, mette in mezzo un cross che si trasforma in un tiro che beffa il portiere ciociaro (ostacolato dalla visione dei suoi) con la sfera che rasoterra si insacca all’angolino. Il Frosinone però come suo solito non molla e trova il graffio vincente al 68′ sempre con Dixon. Dal versante sinistro ottima azione del canadese che con il destro a giro trova una grande conclusione per il gol decisivo. Il Frosinone controlla il ritmo nel finale e ha anche l’opportunità di allungare con Befani che con un tiro a giro sfiora il palo. Finisce 2-3 una partita avvincente che regala altri tre punti al Frosinone.

Ufficio Stampa Frosinone Calcio