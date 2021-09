 ROHDEN, IL SIGILLO D.O.C.: “LA COSA PIU’ IMPORTANTE E’ LA VITTORIA”

COMO – Luci della ribalta nel post gara per Marcus Rohden. Ottima gara impreziosita da quel gol che inseguiva da nove mesi.

A centrocampo la concorrenza è alta, non solo a livello numerico ma anche qualitativo. Ritiene che questa situazione vi porta a dare sempre il massimo per mettere in difficoltà l’allenatore nelle scelte?

“Abbiamo tanti giocatori forti, siamo una bella squadra in tutti i reparti. Oggi in mezzo al campo ho giocato io, sono contento per il gol, per la prestazione, per la vittoria”.

Nell’ultimo periodo sei stato molto criticato, cosa significa per te questo gol e questa bella prestazione?

“Sono contento soprattutto per la vittoria, come ho detto, perché era una partita tosta nella quale noi abbiamo fatto benissimo. E’ stata giocata una partita perfetta. Il gol? Certo è importante ma lo è di più chiaramente aver conquistato i tre punti”.

La squadra è in fiducia. Il gruppo e lo spogliatoio sembrano importanti. A questo punto è necessario tornare a vincere in casa di fronte i tifosi con il Brescia?

“Il Brescia è una squadra forte, sarà una bella partita ed anche difficile. Ma abbiamo una grande occasione per disputare una bella prova come quella di oggi”.

Nel gruppo vedete già la gara con il Brescia come il classico primo esame di maturità per capire quale è davvero la vostra forza?

“Secondo me la nostra forza è la squadra, il gruppo. La forza è lavorare insieme. Siamo aggressivi, andiamo sempre in avanti. E’ questa anche la nostra forza”.

Oggi ti abbiamo visto a tutto campo, con tanta voglia di fare bene. Questa posizione un po’ da jolly di centrocampo può esaltare le tue caratteristiche?

“Mi piace questo ruolo, c’era tanto spazio in mezzo al campo. A mio parere ho fatto una bella partita”.

Quanto è importante per te questo gol dopo prestazioni un po’ altalenanti?

“E’ sempre importante vincere”.

Ottima prestazione la tua, impreziosita da un gol che mancava dal 15 dicembre 2020 con la Reggiana. A livello mentale quanto è importante per te aver ritrovato la rete?

“Stasera sono felice, come ho detto, per il gol ma soprattutto per la vittoria”.

Ufficio Stampa Frosinone Calcio