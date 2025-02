 SERIE C FEMMINILE, IL FROSINONE PAREGGIA CON IL MONTESPACCATO

Frosinone – Nardi, Collovà, Stibel, Vaccari (dal 43’st Contena), Silvi, Neddar, Musolino, Sgambato (dal 14’st De Matteis), Ruzafa (dal 4’st Fiore), Tata, Spagnoli. A Disposizione: Zuliani, Leone, Fontana, Cacchioni, Zavarese. Allenatore: Foglietta

Montespaccato – Dilettuso, Millocca, Fava, Angelini, Paglicci, Spagnuolo, Sciarretti (dal 38’st Agati), Santacroce, Ribellino, Granese, Fabi (dal 23’st Coluccini) . A Disposizione: Sperati, Maimone, Caravello, Di Clemente. Allenatore: Capitelli

Arbitro: Michele Aprile della sezione di Caserta

Assistenti: Antonella Leone e Macovei Costantin Catalin della sezione di Cassino

Marcatori: 10’pt Santacroce, 35’pt Tata

Ferentino – Il Frosinone scende in campo alla Città dello Sport per la diciannovesima giornata di campionato ospitando tra le mura amiche il Montespaccato. Le giallazzurre nella prima frazione di gioco si rendono pericolose in più momenti ma la tanta imprecisione negli ultimi venti metri non porta i risultati sperati. Nel miglior momento del Frosinone arriva il vantaggio inaspettato del Montespaccato. Su un calcio di punizione battuto da Santacroce, il pallone, diretto verso lo specchio della porta, trova Spagnoli che, sulla traiettoria, devia la sfera quel tanto che basta a spiazzare Nardi. Le giallazzurre non ci stanno e con una risposta rabbiosa si buttano in attacco alla ricerca del pareggio, che dopo svariati tentativi arriva al trentacinquesimo minuto. Dopo un bel fraseggio a centrocampo, Musolino lancia un cross in area di rigore che trova la testa di Tata. L’attaccante è brava a indirizzare il pallone sul secondo palo difeso da Dilettuso, mandando la sfera in porta. Dopo due minuti il Frosinone sfiora il gol del vantaggio con Spagnoli che calcia indisturbata dal vertice sinistro dell’area di rigore ma il pallone termina di poco sul fondo. A due minuti dalla fine le ciociare vanno di nuovo vicino al gol con Neddar che da due passi dalla porta, colpisce il pallone di testa ma non riesce ad indirizzarlo in rete. Termina cosi un primo tempo che vede le giallazzurre padrone del campo.

Nella ripresa lo spartito non cambia dopo soli quattro minuti Ruzafa dal vertice dell’area di rigore avversaria calcia con il destro ma il pallone sfiora di un nulla il secondo palo difeso da Dilettuso. Il Frosinone continua a spingere e al decimo minuto, Tata colpisce da pochi passi la traversa della porta avversaria mancando così l’appuntamento con la doppietta personale. Le ragazze di mister Foglietta non mollano e continuano a spingere sull’acceleratore. Al diciassettesimo ancora le giallazzurre in attacco sfiorano la rete del vantaggio con De Matteis che con un sinistro al volo trova lo specchio della porta ma anche l’ottima risposta di Dilettuso. Al trentunesimo il Frosinone ottiene un calcio a due nell’area avversaria ma il tiro dalla punizione di De Matteis, si infrange sulla barriera. Il forcing delle giallazzure continua ma il Montespaccato ormai arroccato nella propria area di gioco non concede spazi, facendo terminare la partita sul punteggio di 1-1.