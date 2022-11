 UNDER 14 ÉLITE, AL FROSINONE BASTA IL PRIMO TEMPO PER BATTERE LA SVS ROMA (2-0)

FROSINONE: Rosa (dal 28′ st Vandra), Ferrara (dal 17′ st Fioretti), Trulli, Paniccia (dal 28′ st Di Rocco), Iacobelli, Riggi, Esposito (dal 5′ st Giurdanella), Voidoc (dal 28′ st Degli Stefani), Carbone (dal 12′ st Caramanica), Caschera (dal 5′ st Ricci), Casagrande.

A disposizione: –

Allenatore: Broccolato.

SVS ROMA: Fellone, Rinelli, Gaviria, Angelieri, Miccichè, Pelagaggi, Sabatini (dal 19′ st Pagliei), Hernandez, Fiorini (dal 29′ st Gallo), Mercanti, Giannotti (dal 19′ st Bolla).

A disposizione: Salvatori, Bna, Bossi, Celestini, Modica.

Allenatore: Dolci.

Arbitro: sig. Di Mauro della sezione di Frosinone.

Marcatori: 9’ pt Caschera (F), 13’ pt Paniccia (F).

Note: ammoniti: Paniccia (F), Di Rocco (F).

RIPI – Vince ancora il Frosinone guidato da mister Broccolato, dopo le vittorie contro Atletico Torrenova e Fiano Romano cade anche la SVS Roma.

Ai giallazzurri basta un super primo tempo per chiudere la pratica: apre le danze Caschera al 9’ minuto e chiude Paniccia 4’ minuti più tardi.

Nella ripresa i canarini amministrano il risultato andando vicino al tris in più di qualche occasione senza però riuscire a battere per la terza volta Fellone.

Terza vittoria consecutiva e 9 punti totalizzati, primo posto in classifica condiviso con Atletico 2000 e Nuova Tor Tre Teste.

La 4ª giornata vedrà lo scontro al vertice tra Frosinone e Nuova Tor Tre Teste, lontano dal centro sportivo di Ceprano.

Ufficio Stampa

Frosinone Calcio