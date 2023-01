 UNDER 14 ÉLITE, GIORNATA STORTA PER IL FROSINONE. 3-3 CONTRO IL FONTE MERAVIGLIOSA

FONTE MERAVIGLIOSA: Luzi, Trove, Conti, Gentile, Clavelli, Bartolucci (dal 25’ st Alessi), Buccioni (dal 18’ st Cullura), Giorgi, La Bella (dal 32’ st Ieraci), Luongo (dal 14’ st Salvati), Nebbia (dal 28’ st Mondella).

A disposizione: Maglio, Losi, Menditto, Alvez, Saltarelli, Gentile.

Allenatore: Alcini.

FROSINONE: Scordari, Di Giuseppe, Trulli, Sperduti (dal 9’ st Pasquazi), Iacobelli, E. Riggi, Ricci (dal 10’ st Giurdanella), Rosa, Carbone (dal 32’ st V. Esposito), Caramanica (dal 10’ st Caschera), Casagrande.

A disposizione: S. Esposito, Tomassetti, Pantalone, Pileri, Voidoc.

Allenatore: Broccolato.

Arbitro: sig. Piovesan della sezione di Roma 1.

Marcatori: 15’ pt Autogol (F), 30’ pt Bartolucci (FM), 36’ pt e 28’ st Casagrande (F), 3’ st e 10’ st Nebbia (FM).

Note: ammoniti: Conti (FM), Cullura (FM), Scordari (F).

ROMA – Brusca battuta d’arresto per i giallazzurri under 14. Dopo 9 vittorie consecutive arriva il pareggio contro il Fonte Meravigliosa, un pirotecnico e spettacolare 3-3.

I giallazzurri però hanno dovuto fare i conti con i legni, tre volte la compagine di Broccolato ha visto negata la via del gol da pali o traverse.

Il Frosinone approccia bene al match andando in vantaggio dopo quindici minuti di gioco grazie ad un autogol della retroguardia del Fonte Meravigliosa.

I padroni di casa reagiscono subito e alla mezz’ora di gioco pareggiano i conti con Bartolucci.

Nei minuti finali della prima frazione il Frosinone si porta ancora avanti grazie ad un gol di Casagrande e va a riposo sull’1-2.

Nella ripresa il Fonte Meravigliosa scende in campo con convinzione e con determinazione riuscendo a ribaltare il risultato grazie alla doppietta di Nebbia.

Al 28’ minuto il Frosinone evita la sconfitta segnando ancora con Casagrande, doppietta per il numero 11 canarino.

Ufficio Stampa

Frosinone Calcio