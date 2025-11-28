SETTORE GIOVANILE, IL PROGRAMMA DEL WEEKEND

Nuovo weekend di partite per il Settore Giovanile giallazzurro. Si inizia alle 11.00 con la Primavera che a Ferentino affronterà il Monza. Trasferta a Verona per l’Under 18. Riposa l’Under 17. Tornano in campo a Paliano Under 16 e Under 15 contro la Juve Stabia. 

Di seguito il programma completo: 

PRIMAVERA

FROSINONE – MONZA

Sabato 29 novembre alle ore 11.00 presso ‘Città dello Sport’, Ferentino (FR)

UNDER 18 

HELLAS VERONA – FROSINONE

Domenica 30 novembre alle ore 11.00 presso Antistadio Hellas Verona, Verona (VR)

UNDER 17 

TURNO DI RIPOSO

UNDER 16 

FROSINONE – JUVE STABIA

Domenica 30 novembre alle ore 14.30 presso stadio ‘Piergiorgio Tintisona’, Paliano (FR)

UNDER 15 

FROSINONE – JUVE STABIA

Domenica 30 novembre alle ore 12.30 presso stadio ‘Piergiorgio Tintisona’, Paliano (FR)

UNDER 14 PRO

TURNO DI RIPOSO

UNDER 14 ELITE

FONDI – FROSINONE

Sabato 29 novembre ore 15.00 presso stadio ‘Madonna degli Angeli’, Fondi (LT)

