SETTORE GIOVANILE, IL PROGRAMMA DEL WEEKEND
Nuovo weekend di partite per il Settore Giovanile giallazzurro. Si inizia alle 11.00 con la Primavera che a Ferentino affronterà il Monza. Trasferta a Verona per l’Under 18. Riposa l’Under 17. Tornano in campo a Paliano Under 16 e Under 15 contro la Juve Stabia.
Di seguito il programma completo:
PRIMAVERA
FROSINONE – MONZA
Sabato 29 novembre alle ore 11.00 presso ‘Città dello Sport’, Ferentino (FR)
UNDER 18
HELLAS VERONA – FROSINONE
Domenica 30 novembre alle ore 11.00 presso Antistadio Hellas Verona, Verona (VR)
UNDER 17
TURNO DI RIPOSO
UNDER 16
FROSINONE – JUVE STABIA
Domenica 30 novembre alle ore 14.30 presso stadio ‘Piergiorgio Tintisona’, Paliano (FR)
UNDER 15
FROSINONE – JUVE STABIA
Domenica 30 novembre alle ore 12.30 presso stadio ‘Piergiorgio Tintisona’, Paliano (FR)
UNDER 14 PRO
TURNO DI RIPOSO
UNDER 14 ELITE
FONDI – FROSINONE
Sabato 29 novembre ore 15.00 presso stadio ‘Madonna degli Angeli’, Fondi (LT)