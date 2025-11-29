PRIMAVERA 1, FROSINONE – MONZA 1-2

Frosinone – Monza 1-2

Frosinone: Rodolfo, Ndoye, Obleac (dal 96′ Luchetti), Pelosi, Befani, Schietroma (dal 68′ Majdenic), Molignano (dall’80 Ceesay), Toci, Raychev, Cichero (dal 68′ Mboumbou), Colley. A disposizione: Di Giosia, Colafrancesco, Luchetti, Fiorito, Zorzetto, Reali, Buonpane, Lohmatov. Allenatore: Marini

Monza: Strajnar, Bagnaschi (dal 61′ Scaramelli), Villa, Colonnese, Romanini, Reita (dal 86′ Monguzzi), Diene, Ballabio (dal 46′ Fardin) , Albè, De Bonis (dal 66′ Castelli), Fogliaro (dal 46′ Gaye). A disposizione: Montagna, Bonaiuto, Treffiletti, Zanni, Rossini, Porta. Allenatore: Brevi

Arbitro: Simone Gavini della sezione di Aprilia

Assistenti: Valerio Brizzi della sezione di Aprilia Michele Nappi della sezione Latina

Marcatori: 33′ Colley, 62′ Fardin, 83′ Reita (R)

Ammoniti: 21′ Toci, 91′ Befani, 92′ Mboumbou

Il Frosinone parte forte, provando subito a comandare il gioco e a mettere in difficoltà il Monza con lanci in profondità per le punte. Al 7’ Molignano trova un bel filtrante per Colley, che però viene fermato dall’offside. Col passare dei minuti il Monza prova timidamente ad alzare il baricentro e a rendersi più incisivo, sfiorando una buona opportunità su punizione, poi mal sfruttata. I brianzoli costruiscono una bella azione con Ballabio e Reita, ma l’ultimo passaggio si perde. I padroni di casa continuano a spingere. Ndoye prova a pescare un compagno in area, ma il cross è facile preda del portiere. La partita si sblocca al 33’: la difesa del Monza sbaglia, Colley è rapidissimo a recuperare palla di testa e a infilare il portiere sul primo palo. È 1-0, e il Frosinone può iniziare a gestire con più calma. Colley, in fiducia, continua a far valere il fisico, guadagna falli e va anche vicino al raddoppio, trovando però solo un corner. Nel finale di primo tempo il Monza prova a rendersi pericoloso da calcio d’angolo, ma Cichero respinge e il Frosinone può risalire e andare negli spogliatoi in vantaggio.

Nella ripresa, dopo pochi minuti, il Frosinone sfiora il raddoppio ancora con Colley, che colpisce di testa ma la conclusione sfila di poco sul fondo. Al 62’ arriva il pareggio degli ospiti: Scaramelli, appena entrato, viene lasciato solo in area e serve Fardin, che con il mancino batte Rodolfo per l’1-1. Passano pochi minuti e Rodolfo salva su un bolide scagliato da Reita, deviando il pallone in calcio d’angolo. A otto minuti dalla fine, il neoentrato Ceesay entra in maniera scomposta su Gaye e l’arbitro concede il calcio di rigore per il Monza. Dagli undici metri si presenta Reita, che spiazza Rodolfo e completa la rimonta. Il Frosinone prova a rimettere in piedi il match, ma è troppo tardi: il risultato finale è 1-2.